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Emekli memuru dolandırmak isteyen 2 şüpheli banka görevlisinin dikkati sayesinde yakalandı

Emekli memuru dolandırmak isteyen 2 şüpheli banka görevlisinin dikkati sayesinde yakalandı
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TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde emekli memur H.E.'nin (72) 7 bin dolarını dolandırmak isteyen 2 şüpheli, banka görevlisinin dikkati sayesinde yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde emekli memur H.E.'nin (72) 7 bin dolarını dolandırmak isteyen 2 şüpheli, banka görevlisinin dikkati sayesinde yakalandı.

Çerkezköy'de yaşayan emekli memur H.E.'yi telefonla arayıp, kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, paranız uluslararası terör örgütünün eline geçecek yalanıyla kandırıp, paralarını istedi. Bunun üzerine bankaya giden H.E., görevliye hesabında bulunan 7 bin doları çekmek istediğini söyledi. Bu sırada H.E.'nin telefonla konuştuğu kişi, 'Doları, döviz bürosu ya da kuyumcuya gidip liraya çevir. Sonra kurye gelip senden alacak' dedi.

POLİSİ MAĞDURU TAKİBE ALDI

H.E.'nin yaptığı telefon görüşmesinden şüphelenen banka görevlisi, durumu polise bildirdi. Bankaya gelen polis, H.E.'yi evine gidene kadar takibe aldı. Bir süre sonra motosikletle bozdurulan parayı almaya gelen kurye S.E., polis tarafından yakalandı. S.E., siparişi Kızılpınar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin işletmecisi F.Ç.'den aldığını söyledi. F.Ç. de gözaltına alındı.

2 GÖZALTI, 1 FİRARİ ARANIYOR

İncelemede; gözaltına alınan S.E. ve F.Ç.'nin, dolandırılmak istenen H.E.'yi arayan M.B.'nin üzerine kayıtlı telefonla sık sık görüştükleri ve üzerlerindeki IBAN numarasının da bu M.B.'ye ait olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan S.E. ve F.Ç., adliyeye sevk edildi. Polis, İstanbul'da yaşadığını belirlediği M.B.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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