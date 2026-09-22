Haberler

Çerkezköy'de zincirleme kazada 1 kişi yaralandı, otomobil sürücüsü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çerkezköy'de zincirleme kazada 1 kişi yaralandı, otomobil sürücüsü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Çerkezköy'de iki minibüs ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaçan otomobil sürücüsü polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki minibüs ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Naim Süleymanoğlu Sokak'ta B.A. idaresindeki 59 AKT 919 plakalı otomobil ile ara sokaktan çıkan F.B.D. yönetimindeki 59 AFG 098 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki başka bir minibüse çarptı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü F.B.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilini bırakarak olay yerinden uzaklaşan B.A, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

Katliam gecesi! Eve giren polis 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı

İşte Manisa'daki kanlı okul saldırısının nedeni
Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog! Tercüman bakakaldı

Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog! Tercüman bakakaldı

Manisa'da okulu hedef alan saldırganın kimliği belli oldu

Okul saldırganının kimliği ortaya çıktı
Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor

Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Volkan Demirel evlilik yıl dönümünü unuttu! Eşi hatırlatınca bakın ne yaptı

16. evlilik yıl dönümünü unutunca bu paylaşımı yaptı
2026 model araçlarla yola çıkmıştı! Otobüs firması 3 ay sonra kapandı

Milyonluk araçlarla yola çıktı! Otobüs firması sadece 3 ay dayanabildi
Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Formayı giyip gitti! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz