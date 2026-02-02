Haberler

Çerkezköy okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Çerkezköy'de okul yok mu (Çerkezköy - KAR TATİLİ)?

Çerkezköy okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Çerkezköy'de okul yok mu (Çerkezköy - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Çerkezköy okullar tatil mi sorusu, veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. 3 Şubat Salı günü Çerkezköy'de okulların açık olup olmadığına dair bilgiler yoğun şekilde araştırılıyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yerel idarelerin aldığı tatil kararları, bölge halkı tarafından öğrenilmek isteniyor.

Çerkezköy'de 3 Şubat Salı günü okulların durumunu merak eden öğrenciler ve veliler için son dakika gelişmeleri önemli. Çerkezköy okullar tatil mi, yoksa eğitim devam mı edecek sorusunun cevabı, hava durumu ve resmi açıklamalar doğrultusunda netleşiyor. Tatil bilgilerini öğrenmek isteyenler için detaylar haberimizde.

ÇERKEZKÖY HAVA DURUMU

2 Şubat Pazartesi: Hava bulutlu ve ara ara yağışlı geçebilir. Gündüz sıcaklıklar 8–10°C, gece sıcaklıkları 1–2°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan orta kuvvette esecek.

3 Şubat Salı: Bulutlu bir gün bekleniyor, hafif yağmur ihtimali var. Gündüz sıcaklığı 9°C civarında, gece sıcaklığı 2°C dolaylarında seyredecek.

4 Şubat Çarşamba: Hava genel olarak kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 10°C civarında, gece sıcaklığı 1°C'ye kadar düşebilir. Yağış ihtimali orta seviyede.

5 Şubat Perşembe: Bulutlu ve zaman zaman hafif yağışlı bir gün olabilir. Gündüz sıcaklığı 8°C, gece sıcaklığı 2°C civarında olacak.

6 Şubat Cuma: Hava bulutlu ve hafif yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklığı 9°C, gece sıcaklığı 2°C dolaylarında olacak.



Genel Durum: Hafta boyunca gündüzler 8–10°C, geceler 1–2°C arasında değişecek. İlk günlerde yağış ve soğuk etkili olacak, ilerleyen günlerde bulutlu fakat daha ılıman bir hava görülecek.

ÇERKEZKÖY OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

