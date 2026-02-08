Haberler

Tekirdağ'da kaybolan otizmli genç ormanlık alanda bulundu

Güncelleme:
Çerkezköy'de kayıp olarak aranan 18 yaşındaki otizmli Melih Altuntaş, polis ekiplerince ormanlık alanda bulundu. Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan genç, sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

Çerkezköy ilçesinde kayıp olarak aranan 18 yaşındaki otizmli Melih Altuntaş, polis ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

A. Altuntaş, otizmli oğlu Melih Altuntaş'ın 7 Şubat 2026 günü saat 15.30 sıralarında evden ayrıldığını, saat 18.00'den sonra kendisinden haber alamadığını belirterek emniyete kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 8 saat sonra Ambardere mevkisindeki ormanlık alanda Melih Altuntaş'a ulaştı.

Yunus timleri, üşüdüğü tespit edilen gence montlarını vererek ilk müdahaleyi yaptı.

Çerkezköy Devlet Hastanesine götürülen Melih Altuntaş'ın sağlık kontrolünden geçirildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

