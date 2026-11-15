Tekirdağ Çerkezköy'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı

Tekirdağ Çerkezköy'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İnönü Caddesi'nde 3 otomobil, bir pikap ve panelvanın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, cadde trafiği araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
İnönü Caddesi'nde 3 otomobil, bir pikap ve panelvan olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede bir süre aksayan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.