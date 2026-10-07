Tekirdağ Kapaklı'da oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya çalışan Asaf Uzun tutuklandı

Tekirdağ Kapaklı'da oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya çalışan Asaf Uzun tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Kapaklı'da oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya çalışan Asaf Uzun, kadın görevlinin alarma basmasıyla panikleyip kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy'de adliyeye sevk edilen Uzun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oyuncak tabancayla kuyumcu soymak isteyen ve kadın görevlinin alarma basması üzerine panikleyerek kaçan Asaf Uzun, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy ilçesinde adliyeye sevk edilen Uzun, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Onur KAYA/TEKİRDAĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı