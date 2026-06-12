Tekirdağ'da TAMP Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da afetlere hazırlık çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentin afet direncinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve stratejik planlamaların hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, 2027-2032 Tekirdağ İl Afet Risk Azaltma Planı'nın (İRAP) vizyonu belirlenirken, plan İRAP İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirildi.

Katılımcılar, 21 Ekim 2026'da Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilecek Ulusal Düzey Afet Tatbikatı'na ilişkin hazırlıkları da görüştü.

Toplantıda, kurumların görev dağılımları ve tatbikat senaryosuna ilişkin ön değerlendirmeler yapıldı.

Olası bir afet sonrasında vatandaşların güvenli, sağlıklı ve düzenli şekilde barınmalarının sağlanması amacıyla ilçe ve mahalle bazında oluşturulan geçici barınma alanlarına ilişkin çalışmalar da gündeme alındı.

Toplantıya, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Emre Kaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ile kurum müdürleri katıldı.