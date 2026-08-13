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Çerkezköy'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti

Çerkezköy'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen acı olayda, 5’inci kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen acı olayda, 5'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Veliköy Mahallesi Vatan Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 2 yaşındaki M.H., ailesinin bulunduğu apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.H., ağır yaralı olarak Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Çocuğun ölüm haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşarken, bazı yakınlarının sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayın meydana geldiği apartmanda ve çevresinde inceleme yaptı. Küçük çocuğun neden pencereden düştüğünün belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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