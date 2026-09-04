Tekirdağ'da 3 marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde farklı tarihlerde 3 markette meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde farklı tarihlerde 3 markette meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı adreslerdeki marketlerden 4 ayçiçeği yağı, televizyon ve klima ünitesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı incelemede, 3 hırsızlık olayının şüphelisinin aynı kişi olduğu belirlendi.
Kimliği tespit edilen A.Y., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.