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Tekirdağ'da 3 marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde farklı tarihlerde 3 markette meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde farklı tarihlerde 3 markette meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı adreslerdeki marketlerden 4 ayçiçeği yağı, televizyon ve klima ünitesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, 3 hırsızlık olayının şüphelisinin aynı kişi olduğu belirlendi.

Kimliği tespit edilen A.Y., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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