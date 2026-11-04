Çerkezköy'de sağanak caddeyi göle çevirdi, Gültepe İlkokulu çevresinde ulaşım aksadı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Çerkezköy ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Kızılpınar Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde yağışın etkisi daha ağır hissedildi. Gültepe İlkokulu'nun bulunduğu bölgede cadde adeta göle dönerken, yolun su ve çamurla kaplanması nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Çamurla kaplanan yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı