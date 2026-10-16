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Tekirdağ Çerkezköy'de hemzemin geçit güvenliği Vali Soytürk başkanlığında ele alındı

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Tekirdağ Çerkezköy'de hemzemin geçitlerde trafik güvenliğinin artırılması ve geçitlerin farklı seviyeli kavşaklara dönüştürülmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Vali Recep Soytürk başkanlığındaki toplantıda kurum temsilcileri görüş alışverişinde bulundu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde demiryolu hattı üzerindeki hemzemin geçitlerde trafik güvenliğinin artırılması ve geçitlerin farklı seviyeli kavşaklara dönüştürülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Vali Recep Soytürk başkanlığında Çerkezköy Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda, Çerkezköy ve çevresinden geçen demiryolu hattındaki hemzemin geçitlerde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler değerlendirildi.

Söz konusu geçitlerin farklı seviyeli kavşaklara dönüştürülmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında kurum temsilcileri görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yıldırım, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Karayolları 18. Şube Şefi Sadık Güller, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Emre Tümer ve TCDD yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA
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