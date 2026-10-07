Tekirdağ polisi denetimlerde uyuşturucu bulunan 8 şüpheliyi gözaltına aldı

Tekirdağ polisi denetimlerde uyuşturucu bulunan 8 şüpheliyi gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da polisin Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine durdurulan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi; zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 8 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA