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Çerkezköy ve Süleymanpaşa'da Uyuşturucu Operasyonları

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Çerkezköy'de üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı. Süleymanpaşa'da ise bir evde 25 sentetik ecza hap bulundu, ev sahibi gözaltına alındı. Ayrıca üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen bir zanlı daha yakalandı.

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Evde uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.

Aramada 25 sentetik ecza hap ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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