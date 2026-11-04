Tekirdağ Kapaklı'da darp ve para isteme iddiası soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde darp ve para isteme iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 2 Kasım günü saat 19.00 sıralarında emniyete başvuran R.Ç., 1 Kasım'da K.O., E.E. ve kimliğini bilmediği bir kişi tarafından Çerkezköy Tepe bölgesinden kırmızı renkli bir araçla alınarak Kapaklı'daki Kazak Gölü bölgesine götürüldüğünü iddia etti. Burada darbedildiğini öne süren R.Ç., E.E. isimli şahsın kendisinden para talep ettiğini belirtti. Olayın, daha önce kendisine ait banka hesaplarının IBAN bilgilerini söz konusu kişilerin kullanımına açması nedeniyle yaşandığını iddia eden R.Ç.'nin şikayeti üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen K.O., Y.E., E.E. ve A.Ç. isimli 4 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı