Çatak Haberleri - Çatak Haber - Haberler

Kanyon üzerindeki cam terası ile tanınan ilçeyi 300 bin kişi ziyaret edecek

Seyit Torun: İlk Seçimlerin Ardından, Yönetimdeki Bu Anlayışın Tüm Hukuksuz Politikalarına Son Vereceğiz

Kızılcakaya Köprüsü 7. Kez Yıkıldı, Köyün İlçe ile Bağlantısı Kesildi

Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor

Çatak'ta çiftçilere 30 bin adaçayı ve kekik fidesi dağıtıldı

Çatak Kaymakamı Akbulut, öğretmen ve kurum amirleriyle bir araya geldi

Van ve Bitlis'te 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis ve Muş'ta 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

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