Çatak Haberleri - Çatak Haber - Haberler

Çatak Haberleri
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İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi listesi! 10 Haziran 2022 Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Seyit Torun: İlk Seçimlerin Ardından, Yönetimdeki Bu Anlayışın Tüm Hukuksuz Politikalarına Son Vereceğiz
Mayıs ayında kar sürprizi... İlçeye beyaza bürüyen kar yağışı hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı
Van kar hapsinde... 112 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, okular bir günlük tatil edildi
Son dakika haber | KASTAMONU - 2 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
Son dakika yerel: Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi... Kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklarda asılı kaldı, tır ise yoldan çıktı
Son dakika haberi: Van'da bir çocuğu terör örgütüne götüren 3 sanığın eylemleri gerekçeli kararda
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