Çatak Haberleri - Çatak Haber - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Yerel Haberler ›› Van ›› Çatak Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Çatak Haberleri

Çatak haber, Çatak son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Van'da terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Çatak - 24.06.2022
Son dakika haberleri: Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberleri: Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Çatak - 24.06.2022
Van Valisi Balcı, Çatak ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Van Valisi Balcı, Çatak ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Çatak - 22.06.2022
Vanlı kadın çiftçi devlet desteğiyle arıcılığı meslek edindi

Vanlı kadın çiftçi devlet desteğiyle arıcılığı meslek edindi

Çatak - 22.06.2022
Pet şişeyle başladılar, Türkiye birincisi oldular

Pet şişeyle başladılar, Türkiye birincisi oldular

Çatak - 20.06.2022
Çatak'ta idareci ve öğretmenlere başarı belgesi verildi

Çatak'ta idareci ve öğretmenlere başarı belgesi verildi

Çatak - 17.06.2022
Çatak'ta idareci ve öğretmenlere 'başarı belgesi' verildi

Çatak'ta idareci ve öğretmenlere "başarı belgesi" verildi

Çatak - 17.06.2022
Van Büyükşehir Belediyesinde haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesinde haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Çatak - 15.06.2022
Rafting Okul Sporları Türkiye Finalleri Rize'de yapıldı

Rafting Okul Sporları Türkiye Finalleri Rize'de yapıldı

Çatak - 12.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Çatak - 11.06.2022
İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi listesi! 10 Haziran 2022 Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi listesi! 10 Haziran 2022 Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Çatak - 10.06.2022
Çatak'ta rafting sezonu başladı

Çatak'ta rafting sezonu başladı

Çatak - 08.06.2022
Kanyon üzerindeki cam terası ile tanınan ilçeyi 300 bin kişi ziyaret edecek

Kanyon üzerindeki cam terası ile tanınan ilçeyi 300 bin kişi ziyaret edecek

Çatak - 07.06.2022
Çatak'ta 'Geri Dönüşüm Koridor Kütüphanesi' açıldı

Çatak'ta "Geri Dönüşüm Koridor Kütüphanesi" açıldı

Çatak - 02.06.2022
Van'ın tescilli ürün sayısı giderek artıyor

Van'ın tescilli ürün sayısı giderek artıyor

Çatak - 01.06.2022
İlçe belediye başkanları bir araya geldi

İlçe belediye başkanları bir araya geldi

Çatak - 31.05.2022
Çatak'ta robotik ve kodlama sergisi açıldı

Çatak'ta robotik ve kodlama sergisi açıldı

Çatak - 31.05.2022
Van'da AK Parti'nin 'Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı' yapıldı

Van'da AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" yapıldı

Çatak - 30.05.2022
Gastronomi turizmine yönelen Kastamonu, seyahat acentelerini ağırladı

Gastronomi turizmine yönelen Kastamonu, seyahat acentelerini ağırladı

Çatak - 29.05.2022
Yenice'de KHGB seçimleri yapıldı

Yenice'de KHGB seçimleri yapıldı

Çatak - 27.05.2022
Ordu'da faili meçhul kablo hırsızlığını jandarma aydınlattı

Ordu'da faili meçhul kablo hırsızlığını jandarma aydınlattı

Çatak - 27.05.2022
Seyit Torun: İlk Seçimlerin Ardından, Yönetimdeki Bu Anlayışın Tüm Hukuksuz Politikalarına Son Vereceğiz

Seyit Torun: İlk Seçimlerin Ardından, Yönetimdeki Bu Anlayışın Tüm Hukuksuz Politikalarına Son Vereceğiz

Çatak - 27.05.2022
Kamyonet şarampole uçtu: 3 yaralı

Kamyonet şarampole uçtu: 3 yaralı

Çatak - 27.05.2022
'Van 1. Fotoğraf Maratonu' Çatak'ta devam etti

"Van 1. Fotoğraf Maratonu" Çatak'ta devam etti

Çatak - 21.05.2022
Yağışla artan bitki çeşitliliği arıcıları sevindirdi

Yağışla artan bitki çeşitliliği arıcıları sevindirdi

Çatak - 20.05.2022
Çatak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Çatak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Çatak - 19.05.2022
Vali Bilmez'in veda ziyaretleri devam ediyor

Vali Bilmez'in veda ziyaretleri devam ediyor

Çatak - 18.05.2022
Vali Bilmez'den Çatak ilçesine veda ziyareti

Vali Bilmez'den Çatak ilçesine veda ziyareti

Çatak - 18.05.2022
Yağışlarla daha coşkulu akan Çatak'taki şelaleler doğaseverlerden ilgi görüyor

Yağışlarla daha coşkulu akan Çatak'taki şelaleler doğaseverlerden ilgi görüyor

Çatak - 17.05.2022
Tespit edilen mağarada mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Tespit edilen mağarada mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Çatak - 16.05.2022
Van'da, mağarada ele geçirilen mühimmat imha edildi

Van'da, mağarada ele geçirilen mühimmat imha edildi

Çatak - 16.05.2022
Van kırsalında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van kırsalında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Çatak - 16.05.2022
Çatak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Çatak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Çatak - 12.05.2022
Samsun tarımında 55 hedef belirlendi

Samsun tarımında 55 hedef belirlendi

Çatak - 12.05.2022
KANADA'DAN KARLIOVA'DAKİ KÖY OKULUNA KÜTÜPHANE

KANADA'DAN KARLIOVA'DAKİ KÖY OKULUNA KÜTÜPHANE

Çatak - 12.05.2022
Erkan Kılıç kimdir? Yeni Bolu Valisi Erkan Kılıç kimdir?

Erkan Kılıç kimdir? Yeni Bolu Valisi Erkan Kılıç kimdir?

Çatak - 12.05.2022
Mayıs ayında kar sürprizi... İlçeye beyaza bürüyen kar yağışı hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı

Mayıs ayında kar sürprizi... İlçeye beyaza bürüyen kar yağışı hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı

Çatak - 10.05.2022
Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

Çatak - 10.05.2022
Van Büyükşehir Belediyesi kış şartlarından etkilenen yolları onarıyor

Van Büyükşehir Belediyesi kış şartlarından etkilenen yolları onarıyor

Çatak - 10.05.2022
Üçüncü kez selin vurduğu ilçe diken üstünde, korkudan evlerine giremiyorlar

Üçüncü kez selin vurduğu ilçe diken üstünde, korkudan evlerine giremiyorlar

Çatak - 07.05.2022
Çatak'ta 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması

Çatak'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması

Çatak - 07.05.2022
VAN'DA KAMYONET DEREYE UÇTU: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

VAN'DA KAMYONET DEREYE UÇTU: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Çatak - 07.05.2022
Sinop'ta dere taştı, geçici köprü ulaşıma kapandı

Sinop'ta dere taştı, geçici köprü ulaşıma kapandı

Çatak - 06.05.2022
Kızılcakaya Köprüsü 7. Kez Yıkıldı, Köyün İlçe ile Bağlantısı Kesildi

Kızılcakaya Köprüsü 7. Kez Yıkıldı, Köyün İlçe ile Bağlantısı Kesildi

Çatak - 06.05.2022
Son dakika haber | VAN'DA KAMYONET DEREYE UÇTU: 2 ÖLÜ, 3 YARALI - YENİDEN

Son dakika haber | VAN'DA KAMYONET DEREYE UÇTU: 2 ÖLÜ, 3 YARALI - YENİDEN

Çatak - 06.05.2022
Son dakika haber... Dereye yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haber... Dereye yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çatak - 06.05.2022
Son dakika haber! Kamyonet dereye uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber! Kamyonet dereye uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Çatak - 06.05.2022
Alkumru Barajı'ndan ülke ekonomisine büyük katkı

Alkumru Barajı'ndan ülke ekonomisine büyük katkı

Çatak - 05.05.2022
EBE BÜŞRA İLE ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

EBE BÜŞRA İLE ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Çatak - 30.04.2022
Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor

Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor

Çatak - 30.04.2022
Çatak'ta çiftçilere 30 bin adaçayı ve kekik fidesi dağıtıldı

Çatak'ta çiftçilere 30 bin adaçayı ve kekik fidesi dağıtıldı

Çatak - 28.04.2022
Çatak'ta çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı

Çatak'ta çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı

Çatak - 28.04.2022
Çatak'ta Ramazan etkinlikleri yoğun ilgi görüyor

Çatak'ta Ramazan etkinlikleri yoğun ilgi görüyor

Çatak - 27.04.2022
Beyazgül Bozova'da temaslarda bulundu

Beyazgül Bozova'da temaslarda bulundu

Çatak - 23.04.2022
Çatak'ta bilgisayar laboratuvarı açıldı

Çatak'ta bilgisayar laboratuvarı açıldı

Çatak - 22.04.2022
Çatak Belediyesi hurda araçlarını MKE'ye devretti

Çatak Belediyesi hurda araçlarını MKE'ye devretti

Çatak - 20.04.2022
Çatak'ta başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü

Çatak'ta başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü

Çatak - 16.04.2022
BAKAN KURUM VAN'DA TOPLU AÇILIŞ YAPIP, YENİ KONUTLAR İÇİN MÜJDE VERDİ

BAKAN KURUM VAN'DA TOPLU AÇILIŞ YAPIP, YENİ KONUTLAR İÇİN MÜJDE VERDİ

Çatak - 15.04.2022
Bakan Kurum Van'da 27 projenin toplu açılışını yaptı

Bakan Kurum Van'da 27 projenin toplu açılışını yaptı

Çatak - 15.04.2022
Eğitim-Bir-Sen'den kaynaşma yemeği

Eğitim-Bir-Sen'den kaynaşma yemeği

Çatak - 02.04.2022
Japonya Büyükelçiliği'nden Çatak'a arama kurtarma aracı desteği

Japonya Büyükelçiliği'nden Çatak'a arama kurtarma aracı desteği

Çatak - 01.04.2022
Çatak'taki kilim kursunda ilk kesim törenle yapıldı

Çatak'taki kilim kursunda ilk kesim törenle yapıldı

Çatak - 01.04.2022
Çatak Kaymakamı Akbulut, öğretmen ve kurum amirleriyle bir araya geldi

Çatak Kaymakamı Akbulut, öğretmen ve kurum amirleriyle bir araya geldi

Çatak - 01.04.2022
MHP İl Başkanı Güngöralp'tan Çatak esnafına ziyaret

MHP İl Başkanı Güngöralp'tan Çatak esnafına ziyaret

Çatak - 01.04.2022
Çatak'ta yeni atanan imamlara cübbe giydirildi

Çatak'ta yeni atanan imamlara cübbe giydirildi

Çatak - 31.03.2022
Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor

Çatak - 20.03.2022
Van'da 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Çatak - 20.03.2022
Kiraz'da traktör römorku hırsızlığıyla ilgili 3 kişi yakalandı

Kiraz'da traktör römorku hırsızlığıyla ilgili 3 kişi yakalandı

Çatak - 19.03.2022
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Çatak - 18.03.2022
Aslanapa'da şehidin adı okul kütüphanesinde yaşayacak

Aslanapa'da şehidin adı okul kütüphanesinde yaşayacak

Çatak - 18.03.2022
Van Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı yapıldı

Çatak - 17.03.2022
Van kar hapsinde... 112 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, okular bir günlük tatil edildi

Van kar hapsinde... 112 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, okular bir günlük tatil edildi

Çatak - 16.03.2022
Son dakika haber | KASTAMONU - 2 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Son dakika haber | KASTAMONU - 2 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Çatak - 16.03.2022
Kastamonu'da iki şehit ailesine devlet övünç madalyası verildi

Kastamonu'da iki şehit ailesine devlet övünç madalyası verildi

Çatak - 16.03.2022
Şehidin 'Devlet Övünç Madalyası' babasına verildi

Şehidin "Devlet Övünç Madalyası" babasına verildi

Çatak - 16.03.2022
Van Gölü Belediyeler Birliğinin kuruluşu öncesi istişare toplantısı yapıldı

Van Gölü Belediyeler Birliğinin kuruluşu öncesi istişare toplantısı yapıldı

Çatak - 16.03.2022
Çatak'ta karla mücadele çalışması

Çatak'ta karla mücadele çalışması

Çatak - 16.03.2022
Son dakika yerel: Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi... Kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklarda asılı kaldı, tır ise yoldan çıktı

Son dakika yerel: Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi... Kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklarda asılı kaldı, tır ise yoldan çıktı

Çatak - 16.03.2022
VAN'DA 112 YERLEŞİM YERİ YOLU, KARDAN KAPANDI

VAN'DA 112 YERLEŞİM YERİ YOLU, KARDAN KAPANDI

Çatak - 16.03.2022
Van kar hapsinde

Van kar hapsinde

Çatak - 16.03.2022
Van'da çığ uyarısı yapıldı

Van'da çığ uyarısı yapıldı

Çatak - 15.03.2022
Son dakika haberi: Van'da bir çocuğu terör örgütüne götüren 3 sanığın eylemleri gerekçeli kararda

Son dakika haberi: Van'da bir çocuğu terör örgütüne götüren 3 sanığın eylemleri gerekçeli kararda

Çatak - 15.03.2022
Avrupa'nın alabalığı bu barajdan gidiyor

Avrupa'nın alabalığı bu barajdan gidiyor

Çatak - 13.03.2022
Terörle mücadelenin kahraman korucuları afetlerde de hayat kurtaracak

Terörle mücadelenin kahraman korucuları afetlerde de hayat kurtaracak

Çatak - 12.03.2022
VAN VE BİTLİS'TE 445 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

VAN VE BİTLİS'TE 445 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Çatak - 11.03.2022
AFAD'dan 38 ilde yaşanacak olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı

AFAD'dan 38 ilde yaşanacak olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı

Çatak - 10.03.2022
Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle 164 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle 164 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Çatak - 04.03.2022
VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL

VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL

Çatak - 04.03.2022
'Yaşam sinyal cihazı' çığ altında kalanların kurtarılma sürelerini kısaltıyor

"Yaşam sinyal cihazı" çığ altında kalanların kurtarılma sürelerini kısaltıyor

Çatak - 25.02.2022
Van'da AFAD destek gönüllülerine 'Çığ Farkındalık Eğitimi'

Van'da AFAD destek gönüllülerine 'Çığ Farkındalık Eğitimi'

Çatak - 24.02.2022
BOTAN ÇAYI'NDA TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYORLAR

BOTAN ÇAYI'NDA TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYORLAR

Çatak - 24.02.2022
Van ve Bitlis'te 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van ve Bitlis'te 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Çatak - 23.02.2022
Milletvekilli Arvas'tan 'Gençlik Kampı' müjdesi

Milletvekilli Arvas'tan 'Gençlik Kampı' müjdesi

Çatak - 21.02.2022
Hayvanları için biriktirdikleri otları karlı zirvelerden kızakla indiriyorlar

Hayvanları için biriktirdikleri otları karlı zirvelerden kızakla indiriyorlar

Çatak - 21.02.2022
Doğuda 4 ilde kardan kapanan 914 yerleşim biriminin yolu açıldı

Doğuda 4 ilde kardan kapanan 914 yerleşim biriminin yolu açıldı

Çatak - 15.02.2022
Van, Hakkari ve Bitlis ve Muş'ta 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis ve Muş'ta 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Çatak - 14.02.2022
Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Çatak - 11.02.2022
Van'da yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

Van'da yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

Çatak - 10.02.2022
Başkale'de yollar kapandı, okullar tatil edildi

Başkale'de yollar kapandı, okullar tatil edildi

Çatak - 10.02.2022

Gündemin nabzını tutan Haberler.com, Van ili Çatak ilçesi sayfası ile Van ili Çatak ilçesine ait güncel haberleri, fotoğrafları ve sondakika gelişmelerini sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait sanat, spor, politika, magazin ve eğitim konusunda yaşanan gelişmelerine yer veren şehir sayfalarında Van ili Çatak ilçesi günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerini anlık olarak takip etme imkânı sunan Haberler.com, Van ili Çatak ilçesi sayfasında sunduğu detay bilgilerle tüm gelişmeleri aktarıyor. Kolay ve hızlı şekilde ulaşacağınız ayrıntılı bilgilerle tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

title