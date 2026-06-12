Haberler

Van'da kaçak avcılığa 51 bin 878 TL ceza

Van'da kaçak avcılığa 51 bin 878 TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Çatak ilçesinde aracında 4 kınalı keklikle yakalanan kişiye 51 bin 878 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Van'ın Çatak ilçesinde aracında 4 kınalı keklikle yakalanan şahsa 51 bin 878 TL idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekiplerinin kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede DKMP Gevaş Şefliği ve Çatak Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı personelince yapılan kontrollerde bir araçta 4 kınalı keklik ele geçirildi. Kınalı kekiklere el konulurken şahıs hakkında 16 bin 278 TL idari para cezası ve 35 bin 600 TL tazminat kararı uygulandı.

DKMP yetkilileri, destekleri için Çatak Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu

Ocaklar söndüren sistemi bitirmekte kararlı! 11 ilde daha düğmeye basıldı
Kim'den Putin'e 'ikili ilişkileri güçlendirme' mesajı

Kim'den Putin'e önemli mesaj! Zamanlama hayli dikkat çekici
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var

7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Edson Alvarez Dünya Kupası'nda ortaya çıktı

Fener taraftarının saydırmaya başladığı an
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı