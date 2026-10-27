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Sinop'un Gerze ve Türkeli ilçelerindeki tabiat alanları sonbaharda ziyaretçi ağırlayacak

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Sinop'un Gerze ve Türkeli ilçelerindeki tabiat alanları sonbaharda ziyaretçi ağırlayacak
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Sinop'un Gerze ve Türkeli ilçelerindeki Sorkun Şelaleleri Tabiat Anıtı ile Çatak Kanyonu Tabiat Parkı, sonbaharda da ziyaretçi ağırlayacak. 2017'de tabiat anıtı ve parkı ilan edilen alanlar doğa yürüyüşü, kamp ve piknik imkanı sunuyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sinop, bünyesinde bulunan tabiat anıtı ve parklarıyla sonbahar aylarında da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Gerze ve Türkeli ilçelerinde yer alan Sorkun Şelaleleri Tabiat Anıtı ve Çatak Kanyonu Tabiat Parkı, doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2017 yılında tabiat anıtı ve parkı ilan edilen alanlar, ziyaretçilerine doğa yürüyüşü başta olmak üzere kamp ve piknik yapma imkanları da sunuyor.

Şelaleler, mağaralar ve gür orman varlıklarıyla doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline gelen bölge, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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