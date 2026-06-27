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Van'da VASKİ ekiplerinin karşısına ayı yavrusu çıktı

Van'da VASKİ ekiplerinin karşısına ayı yavrusu çıktı
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Van'ın Çatak ilçesinde içme suyu hattında çalışma yapmak üzere giden VASKİ ekipleri, yolda karşılaştıkları ayı yavrusuyla yaşadıkları diyaloğu cep telefonuyla kaydetti. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken ayı kısa sürede ormanlık alana yöneldi.

Van'ın Çatak ilçesine içme suyu hattında çalışma yapmak üzere bölgeye giden ekipleri, karşılaştıkları ayı yavrusu ile yaşadıkları diyalog cep telefonuna yansıdı.

Çatak ilçesine bağlı Sırmalı Mahallesi'nde içme suyu hattında çalışma yapmak üzere Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri bölgeye gitmek için yola çıktı. Arıza noktasına ulaşmak için kırsal bölgede ilerleyen ekiplerin önüne aniden bir ayı yavrusu çıktı. Ayı yavrusu ile yaşadıkları diyaloğu ekip çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Doğal yaşamın yoğun olarak görüldüğü bölgede yaşanan olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ayı kısa süre sonra ormanlık alana yönelerek gözden kayboldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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