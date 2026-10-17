Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Van Çatak'ta Kanispi Şelalesi, bir haftadır süren yağışlarla yeniden akmaya başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Çatak'ta Kanispi Şelalesi, bir haftadır süren yağışlarla yeniden akmaya başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Çatak'ta bir haftadır etkili olan yağışlarla Kanispi Şelalesi yeniden akmaya başladı. 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edilen şelale için bölgeye gelen vatandaşlar fotoğraf çekti; bölge sakini, yağmur yağmazsa akışın birkaç gün içinde kesileceğini söyledi.

Van'ın Çatak ilçesindeki Kanispi Şelalesi, sonbahar yağışlarının ardından yeniden akmaya başladı.

"Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen şelale, bölgede bir haftadır etkili olan yağışlarla yeniden canlandı.

İlkbaharda akmaya başlayan ve yaz sonlarında kuruyan şelale, kayalıkların arasından süzülen suyuyla ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Şelalenin yeniden akmaya başladığını duyan vatandaşlar, bölgeye gelerek fotoğraf çekti ve manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Bölge sakinlerinden Ferhat Keve, son bir haftadır etkili olan yağışların ardından şelalenin yeniden akmaya başladığını söyledi.

Şelalenin her yıl nisan ortasında akmaya başladığını ve temmuz-ağustos aylarında kuruduğunu belirten Keve, "Keşke bütün yıl aksa. Şu an yağışlar nedeniyle akıyor. Yağmur yağmazsa birkaç gün içinde yeniden kesilecek." dedi.

Kaynak: AA
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
Fatih'te camide abdest alırken bıraktığı çanta çalındı! İçinde 15 bin euro ve 89 bin dolar vardı

Abdest alırken astığı çantası çalındı! İçindeki paraya bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı

Gözaltındaki kadını kör etti! Polise hapis cezası
Adapazarı'nda dolandırıldığını iddia ettiği kişiyi sokak ortasında vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti

Önce vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti
Bunu da gördük! 'Polisim' dedi, 'arama kararı' gösterdi, evden para çalıp ayrıldı

Bunu da gördük! Ev sahibi koltukta otururken yaptığına bakın

Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı

Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı

Sarıgül'le ilgili vahim iddia! Video internete düştü, işte ilk sözleri
Ebru Gündeş 'Dön Ne Olur' şarkısını 27 yıl sonra yeniden seslendirdi

27 yıl sonra o şarkıyı yeniden seslendirdi
Selin vurduğu Ayazağa'da jandarma da sahada

İstanbul'da selin en çok vurduğu semt! Jandarma da sahaya indi