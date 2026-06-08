Kanispi Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu

Van'ın Çatak ilçesinde bulunan Kanispi Şelalesi, hafta sonu vatandaşların akınına uğradı.

Doğal güzelliği ve serin atmosferiyle bölgenin önemli turizm noktalarından biri olan şelale, hafta sonu ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Hafta sonunu ailesi ve yakınlarıyla doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Kanispi Şelalesi'ne gelerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Şelalenin çevresinde piknik yapan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çekerken, çocuklar da doğanın sunduğu güzellikler arasında keyifli vakit geçirdi.

Ziyaretçilerden Sığbetullah Kuşak, Kanispi Şelalesi'nin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, özellikle hasta sonu buraya gelmenin kendileri için güzel bir fırsat olduğunu ifade etti.

Şelalenin serin havasının yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlara nefes aldırdığını dile getiren ziyaretçiler, doğal alanların korunmasının önemine dikkat çekti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı