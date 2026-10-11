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Kütahya Domaniç'te çıkan yangın söndürüldü, 7 hektar alan zarar gördü

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Kütahya Domaniç'te çıkan yangın söndürüldü, 7 hektar alan zarar gördü
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Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinin Çatak mevkisinde öğlen sıralarında bahçelik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 7 hektar alan zarar gördü; bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangında 7 hektar alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Çukurca beldesinin Çatak mevkisinde öğlen sıralarında bahçelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Yangına 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, su tankeri ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Çevre köylerden gelen vatandaşlar da traktör ve iş makineleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 7 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Kaynak: AA
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