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Yaylalarda otlatılan binlerce küçükbaş hayvan günde iki kez sağıma götürülüyor

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Van'ın Çatak ilçesinde havaların ısınmasıyla binlerce küçükbaş hayvan yaylalara çıkarıldı. Engebeli coğrafyada zorlu yolculuk yapan sürüler, günde iki kez sağım noktalarına götürülüyor. Karlı ve akarsu kenarındaki ilerleyişleri dronla görüntülendi.

Van'ın Çatak ilçesindeki yaylalarda otlatılan binlerce küçükbaş hayvan, günde iki kez otlaklardan sağım noktalarına götürülüyor.

İlçenin Yukarı Narlıca Mahallesi'nde havanın ısınması ve otlakların yeşermesiyle binlerce küçükbaş hayvan yaylalara çıkarılıyor.

Engebeli coğrafyada zorlu yolculuğun ardından gittikleri otlaklarda beslenen hayvanlar, daha sonra çobanlar tarafından sağımın yapılacağı alanlara ulaştırılıyor.

Sürülerin bazı noktalarda halen erimeyen kar örtüsünün üzerinde, bölgedeki akarsuyun kıyısında ve kara yolunda ilerleyişi ilgi çeken görüntülere sahne oluyor.

Sabah ve öğleden sonra sağım alanlarına götürülen sürülerin yolculuğu dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Özkan Bilgin
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