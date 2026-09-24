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Van Çatak'ta İlköğretim Haftası Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen programla başladı

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Van Çatak'ta İlköğretim Haftası Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen programla başladı
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Van Çatak'ta 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk İlkokulu bahçesinde kutlama programı düzenlendi. Programa Kaymakam Abdullah Sarı, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı; öğrenciler şiirler okuyup gösteriler sahneledi.

Van'ın Çatak ilçesinde 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Atatürk İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen programa Çatak Kaymakamı Abdullah Sarı, kurum amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programda öğrenciler şiirler okurken, Koçari, Kaşık ve Taco Taco gösterileri ile "Yaşasın Okullar Başlıyor" adlı gösteri sahnelendi. Öğrencilerin gösterileri katılımcılardan ilgi gördü.

Program, yeni eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlere başarı getirmesi temennileriyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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