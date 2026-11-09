Van'da etkili olan kar yağışı 97 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray'da 1, Çaldıran'da 3, Çatak'ta 20, Edremit'te 4, Gevaş'ta 40, İpekyolu'nda 21, Muradiye'de 7 ve Saray ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı