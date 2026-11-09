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Van'da etkili olan kar yağışı 97 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı

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Van'da etkili olan kar yağışı 97 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı
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Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Gevaş'ta 40, Çatak'ta 20 ve İpekyolu'nda 21 yerleşim yeri etkilenirken ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray'da 1, Çaldıran'da 3, Çatak'ta 20, Edremit'te 4, Gevaş'ta 40, İpekyolu'nda 21, Muradiye'de 7 ve Saray ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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