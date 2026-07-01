Çatak'ta 3.6 büyüklüğünde deprem
Van'ın Çatak ilçesinde sabah saat 09.31'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe yol açtı.
Van'ın Çatak ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, merkez üssü Çatak ilçesinde sabah saat 09.31 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı