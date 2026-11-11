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Alaplı'da dünden beri haber alınamayan 3 çocuk babası için jandarma aramaya başladı

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Alaplı'da dünden beri haber alınamayan 3 çocuk babası için jandarma aramaya başladı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çatak köyü Muratlı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babasından dünden bu yana haber alınamıyor. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve köylüler arama çalışması başlatırken, kayıp kişinin not bıraktığı iddiasına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan 3 çocuk babası için arama çalışması başlatıldı.

Alaplı'ya bağlı Çatak köyü Muratlı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Engin Bozkurt'tan dünden bu yana haber alınamıyor. Bozkurt'tan haber alamayan yakınları ve köy sakinleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile köylüler, kayıp şahsı bulmak için seferber oldu.

Geride not bıraktığı iddia edildi

Öte yandan, Engin Bozkurt'un kaybolmadan önce bir not bıraktığı öne sürüldü. İddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgede arama çalışmaları devam ederken, Bozkurt'u gören veya nerede olduğuna ilişkin bilgi sahibi olan vatandaşların köy muhtarlığına ya da jandarma ekiplerine haber vermeleri istendi.

Kayıp şahsın bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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