Van'da ilkbaharda kar etkili oldu

Van'ın Çatak ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yerleşim yerlerini beyaza bürüdü. Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlar baharı beklerken karın sürpriziyle karşılaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle görüş mesafesi düştü, besiciler zor şartlarda hayvanlarını beslemek zorunda kaldı.

İlçenin yüksek rakımdaki yerleşim yerlerinde başlayan kar, yer yer etkisini sürdürüyor.

Beyaza bürünen kırsal yerleşim yerlerinde baharı bekleyen vatandaşlar, kar yağışına yakalanmanın şaşkınlığını yaşadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede, besiciler hayvanlarını kar altında besledi.

Vatandaşlardan Mehmet Gültepe, AA muhabirine, bol yağışlı bir kış geçirdiklerini söyledi.

Baharı beklerken kara yakalandıklarını belirten Gültepe, "Bu sene çok kar yağdı. Çok zorluk çektik. Şu an bile kar yağıyor. Karla mücadelemiz sürüyor." dedi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
İsrail konsolosluğu önündeki çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu

Çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler

Rusya savaşa dahil oldu! İran'a tüm listeyi verdiler
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı

İş arayan üniversiteli kızı tacizle suçlanmıştı, karar verildi
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz

Tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
İsrail konsolosluğu önündeki çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu

Çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu
1 dakikada dünya rekoru kırdı

Adını tarihe yazdırdı!

İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunu sonrası Avşar sözleri yeniden gündeme geldi

TATLISES'İN AVŞAR HAKKINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE