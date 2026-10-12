Van İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, Çatak'ta DYK kurslarını inceledi

Van İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Çatak ilçesi ziyaret ederek Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü Çatak Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Kutlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, şube müdürleri ve okul müdürleri tarafından karşılandı. Ziyaret kapsamında DYK merkezinde yürütülen eğitim çalışmalarını yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçleri hakkında bilgi alarak talep ve beklentilerini dinledi. Öğrencilerin akademik başarılarının artırılması ve sınavlara daha iyi hazırlanmaları amacıyla yürütülen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı