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Çatak'ta LGS ve YKS'de başarılı öğrencilere ödül

Çatak'ta LGS ve YKS'de başarılı öğrencilere ödül
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Van'ın Çatak ilçesinde LGS ve YKS'de başarılı olan öğrenciler, Kaymakam Abdullah Sarı tarafından ödüllendirildi. Programda 5 öğrenci fen liselerine, 12 öğrenci proje okullarına, 8 öğrenci lisans ve 15 öğrenci ön lisans programlarını kazandı. Sarı, başarıda emeği geçen öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Van'ın Çatak ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) başarı elde eden öğrenciler, Kaymakam Abdullah Sarı tarafından ödüllendirildi.

Öğretmenevi ASO Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, sınavlarda derece elde eden öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Sarı, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek ödüllendirdi. Programda LGS kapsamında 5 öğrenci fen liselerine, 12 öğrenci ise proje okullarına yerleşirken, YKS'de 8 öğrenci lisans, 15 öğrenci ise ön lisans programlarını kazandı.

Kaymakam Abdullah Sarı, öğrencilerin elde ettiği başarının ilçe adına gurur verici olduğunu belirterek, başarıda emeği bulunan öğretmen, okul yöneticileri ve velilere teşekkür etti.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, şube müdürleri ve okul müdürleri de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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