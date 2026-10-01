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Van Çatak'ta yağış sonrası kopan kaya evin üzerine düştü, maddi hasar oluştu

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Van Çatak'ta yağış sonrası kopan kaya evin üzerine düştü, maddi hasar oluştu
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Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan yağmurun ardından yamaçtan kopan kaya parçası Büyükağaç Mahallesi'nde bir evin üzerine düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evde ve çevresinde maddi hasar oluştu, bölgede güvenlik önlemi alındı.

Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan yağmurun ardından yamaçtan kopan kaya parçası bir evin üzerine düştü.

Olay, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Büyükağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağış sonrası yamaçtan kopan kaya parçası Ömer Esin'e ait eve isabet etti. Kaya parçasının çarpması sonucu evde ve çevresinde maddi hasar oluştu.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgede güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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