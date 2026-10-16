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Muğla Menteşe'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü genç yaralandı

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Muğla Menteşe'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü genç yaralandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde İsmet Çatak Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; kazada motosiklet sürücüsü genç yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AGH 031 plakalı otomobil, Pazar Sokak'tan caddeye çıkmak istediği sırada cadde üzerinde seyir halinde bulunan 09 ABE 801 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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