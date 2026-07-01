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Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

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Van'ın Çatak ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7,04 kilometre derinliğinde olan deprem kısa süreli paniğe neden oldu, ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VAN'ın Çatak ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 09.31'de merkez üssü Van'ın Çatak ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,04 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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