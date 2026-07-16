Türkiye Rafting Şampiyonası 3. ayak yarışları Van'da başladı

Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 3. ayak yarışları başladı.

Türkiye Kano Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çatak Kaymakamlığı'nın iş birliğiyle Çatak Çayı'nda düzenlenen şampiyonaya 9 ilden 180 sporcu katılıyor. Türkiye'nin en uzun parkurlarından birine sahip olan ve raftingcilerin ilgisini çeken Çatak Çayı'ndaki şampiyona, 18 Temmuz'da sona erecek. 33 takım, 180 sporcu, idareci, antrenör ve hakem heyetiyle birlikte toplam 250 kişi misafir ediliyor.

Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü ve aynı zamanda Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Gürkan Köse, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu organizasyonumuz Türkiye Kano Federasyonu, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çatak Kaymakamlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen bir organizasyon. Buradaki hedefimiz; raftingi Türkiye'nin dört bir yanına yaymak, bu sporlara layık sporcular yetiştirmek ve sporun kardeşliğini halkla buluşturmaktır. Türkiye'nin birçok ilinden katılım var. Muğla, Yozgat, Giresun, Rize, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır ve ev sahibi olarak Çatak'tan var. Çatak parkuru; rafting için gayet ideal bir parkur. Parkurların zorluk seviyeleri var, burası da orta seviye bir parkur. Hem turistik hem de sportif anlamda hizmet verebilecek bir parkur. Öte yandan raftingi diğer branşlardan ayıran en temel özellik; hareketli bir zemin üzerinde yapılan bir spor. O yüzden birçok branştan çok daha farklı. Organizasyon sürecinde herhangi bir zorlukla karşılaşmadık. Burası havaalanına yaklaşık 1 saat mesafede, ulaşımı kolay. Burada her türlü imkana erişim de kolay. Burada herhangi bir zorlukla karşılaşmadık. Tam tersine beklenenden çok daha fazla memnuniyet ve huzur var. Bu konuda paydaşlarımıza çok çok teşekkür ederiz" dedi.

Rize'den gelen sporculardan Ahmet Raşitoğlu ise milli takım sporcusu olduğunu belirterek, "Burada rakım dolayısı ile biraz zorluk çekiyoruz ama parkur oldukça güzel bir parkur. Yarış devam ediyor. Şu anda şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. İnşallah şampiyonlukla bitireceğiz yarışı" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı