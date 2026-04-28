Van Çatak İlçesinde Yaşayan Emekli Yurttaşlar: "Ekonomik Olarak Bittik"

Haber : İshak KARA

(VAN) - Van'ın Çatak ilçesinde emekliler, aylıklarının kiralarına dahi yetmediğini dile getirdi. Emekliler yüksek enflasyon ve işsizlik ile tarım ve hayvancılığın gerilemesi nedeniyle ekonomik koşulların ağırlaştığını ifade etti.

Van'ın önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Çatak'ta emekli yurttaşlar geçim sıkıntılarından dert yandı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan ilçe sakini İlhan Er, "Durum hiç iyi değil. İşsizlik var. İnsanlar zor durumda. İşsizlikten dolayı göç çok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnsanlar zorlukla geçinebiliyor. Tarım, hayvancılık eskisi gibi yok. İnsanlar göç ediyor, bu yüzden tarım ve hayvancılık bu memlekette fazla yapılmıyor. Bu ekonomide zaten hayat pahalılığı var" dedi.

Ali Büge isimli yurttaş ise Çatak'ta da durumun Türkiye'nin geneliyle aynı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Biz ekonomik olarak bittik. Şu anki siyasi durumlara bakın, siyasi durumlar da bitmiş. Çünkü siyasi durumlarla ekonomik durumlar birbirlerine bağlantılı. Kürt meselesi üzerinde bir gelişme olmadığı takdirde ekonomik olarak da bitmişizdir. Bu vesileyle büyüklerimize, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, muhalefetine ricamız şudur; bu barış sürecinin bir an önce yapılmasını ve halkların huzur içerisinde kardeşçe, eşitçe yaşamasını diyorum."

Tarım, hayvancılık yok; bitti. Doğu ve Güneydoğu'da ve Türkiye'de tarım bitmiştir. Biz Hollanda, Danimarka gibi ülkelerden malzeme alıyoruz. Oysa 1925'lerde uçak ihraç eden beş ülkeden biri de bizdik. Sanayi, ekonomi ve tarım olarak biz çok gerilerdeyiz. Kardeşçe ve eşitçe birbirimizi anlayarak konuşursak Türkiye dünyanın süper ülkesi olur. Ukrayna, İran ve buna benzer ülkelerde savaş oluyor. Bu savaşlarda ekonomik enflasyon yüzde 7'lerde bizde bir savaş olmamasına rağmen enflasyon yüzde 100'ün üzerinde. Bunun asıl sebebi ülkeyi yönetendir."

Ferman Uğurlu isimli yurttaş, "Ekonomik durum iyi değil. Emeklinin aldığı 20 bin liraya ne gelir? Biz iki tane lahmacun yiyip akşama eve gidiyoruz. Adamın 5-6 tane çocuğu var, nasıl olacak? Tarım ve hayvancılık da çökmüş. Arpanın tonu 20 bin lira, iki çift koyun da 20 bin lira ediyor, nasıl olacak? Hayvancılık yaparız ama zararı çıkartmıyor" diye konuştu.

"Ne sulama suyumuz, ne içme suyumuz var"

Çataklı yurttaş Mehmet Abur ise, "Durumlar berbat. Yolumuz yok, suyumuz yok. Ne sulama suyumuz, ne içme suyumuz var. Biz depomuzu kazmayla kazıp su çıkardık ona bile fatura kestiler. Ne yapacağız? Geçinemiyoruz. Hayvancılık yok, tarla sürmek yok, ot biçmek yok. Köyde mağduruz. Bu gidişle hiç düzelmez. Kim düzeltecek? Emeklilerde hiçbir durum yok. Beş tane çocuğa bakıyorum" dedi.

"Tavuktan başka et bulamıyoruz"

Mahir Çilgar isimli yurrtaş ise şunları ifade etti:

"Emekli güvenlik korucusuyum. Şu anda Çatak'ta hiçbir şey yok. Yani maddi durumumuza kimse bakmıyor. Çatak'ta durumlar çok kötü. Emekli 20 bin alıyor fakat elektrik parası 2 bin geliyor. Su parası 1500 lira geliyor. Emekliye hiçbir şey kalmıyor. Geçinemiyorum, kalan 10 bin lirayla ev geçindirilir mi? Emeklinin durumu çok kötü. Emeklilerin durumu çok perişan. Bizim köyümüz boş, kimse kalmıyor. Ne su var ne elektrik var. Tarım, hayvanlık, su yok. Et yiyemiyoruz. Koyun yok, hiçbir şey yok, tavuktan başka et yok."

Kaynak: ANKA