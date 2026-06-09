Şehitler Anısına Düzenlenen Futbol Turnuvasında Sarıkadı Şampiyon

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çatak Köyü'nde geleneksel olarak düzenlenen Kurban Bayramı Futbol Turnuvası, bu yıl şehitlerin anısına gerçekleştirildi. Turnuvanın final maçında Sarıkadı ile Gökhasan takımları karşı karşıya geldi.

Alaplı Çatak Köyündeki Final müsabakası öncesinde duygusal anlar yaşandı. Şehit ailelerine, üzerinde şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı madalya, kupa ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Büyük Türk bayrağı eşliğinde ve konfeti gösterileri arasında sahaya çıkan iki takımın oyuncuları, tribünlerden yoğun alkış aldı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Final karşılaşmasına etkili başlayan Sarıkadı takımı, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Sarıkadı, farkı 3-0'a çıkardı. Ancak pes etmeyen Gökhasan takımı, gösterdiği mücadeleyle skoru 3-3'e getirmeyi başardı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son 5 dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Sarıkadı, sahadan 4-3 galip ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu.

Karşılaşmanın ardından futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluk kutlamalarında renkli görüntüler ortaya çıkarken, Sarıkadı takımı çalınan müzikler eşliğinde başarılarını kutladı.

Turnuvada Gökhasan ikinci, Cambazlı üçüncü olurken, Fair Play (Centilmen Takım) ödülünü Orom Gençlik kazandı. Gol Krallığı ödülüne Kadir Dursun layık görülürken, En İyi Kaleci Cemal Yılmaz, En İyi Takım Başkanı ise Ercan Yılmaz seçildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı