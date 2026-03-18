Van'da çöken duvarın altında kalan 50 kuzu için çalışma başlatıldı
Van'ın Çatak ilçesinde çöken ağıl duvarının altında kalan 50 kuzunun çıkarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İlk etapta 6 kuzuyu kurtaran ekipler, diğer hayvanları kurtarmak için mücadele ediyor.
Korulu Mahallesi'ne bağlı Albucak mezrasında Emin Kaya'ya ait ağılın duvarı çöktü.
İhbar üzerine mezraya Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede 6 kuzuyu sağ çıkaran ekipler, diğer hayvanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Sedat Gümüş