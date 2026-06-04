Van'daki Esnaftan Kapalı Yol Tepkisi: "Bize Yol Zulmü Yapıyorlar, Dükkanlarımızı Satılığa Çıkardık"

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'da 6 aydır kapalı olan Bahçesaray- Çatak kara yolunun ulaşıma açılmaması, vatandaşların tepkisine neden oldu. Kara yolu güzergahındaki çok sayıda iş yeri satılığa çıkarıldı.

Vatandaşlar, yaklaşık 6 aydır ulaşıma kapalı olan Bahçesaray-Çatak kara yolunun açılmamasına tepki gösterdi. Bahçesaray ilçe genelinde birçok esnaf, iş yerlerine "satılık" ilanları asarak yaşadıkları mağduriyeti duyurmaya çalıştı.

İlçe sakinleri, yolun çığ riski gerekçesiyle kapalı tutulduğunu ancak mevcut şartların bu durumu haklı çıkarmadığını öne sürdü. Yolun kapalı olması nedeniyle ulaşımın aksadığını belirten vatandaşlar, hem ticaretin hem de günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Uzun yıllardır ilçede esnaflık yapan Ümit Yaşa, yolun kapalı tutulmasının esnafı ekonomik açıdan büyük sıkıntıya soktuğunu söyledi. Yaşa, "Yolumuzda kar olmamasına rağmen yolumuz kapalı. Bize yol zulmü yapıyorlar. Biz de bu nedenle dükkanlarımızı satılığa çıkardık. Ulaşım olmadığı için mal alıp satamıyoruz" dedi.

Ticaretin durma noktasına geldiğini belirten esnaf, yetkililerden Bahçesaray-Çatak kara yolunun bir an önce ulaşıma açılmasını talep etti. Yolun kapalı kalmasının ilçedeki ekonomik hayatı olumsuz etkilediğini vurgulayan esnaflar, çözüm bulunmaması halinde göç etmek zorunda kalabileceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA