Osmaniye'de dağdan kopan kayalar köy yollarını ulaşıma kapattı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlar, Çatak ve Yeni Farsak köy yolları ile Zindan Grup Yolu'nu ulaşıma kapattı. Ekipler yolları açmak için çalışma başlattı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından ilçede etkisini artıran sağanak yağış, yüksek kesimlerde toprak kaymalarına ve kaya düşmelerine neden oldu. Yağışın etkisiyle dağ yamaçlarından kopan dev kaya parçaları, Çatak köyü, Yeni Farsak köyü ve Zindan Grup Yolu üzerine yuvarlandı. Yollara düşen tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, bölgede ulaşımda aksamalar yaşandı. Heyelan sırasında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi ise muhtemel bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ve iş makineleri, yolları kapatan kaya parçalarının kaldırılması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yoğun çalışması sürerken, yetkililer vatandaşları heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
