AK Partili Hayta, 22 bin lira emekli maaşının geçinmeye yetmediğini söyledi

(VAN) - AK Parti Çatak İlçe Başkan Yardımcısı Mahir Hayta, emeklilerin geçinemediğini belirterek "Ben emekliyim. Kira, su, elektrik parası veriyorum. 22 bin lira alıyorum. Biz ne yapacağız? Biz ne yiyeceğiz? Ne yapacağız? Nasıl gezeceğiz? Nasıl oturacağız? Hiçbir yerde oturmuyorum. Cebimizde para yok" dedi.

Van'ın Çatak ilçesinde de emekliler yaşadıkları ekonomik sorunları dile getirdi. Emekli bir yurttaş, "Emeklilerin tadı yok. Emekli alıyor 20 bin TL para. Doğal gaza, kiraya, bilmem şu bu, hiç yetmiyor. Borç üstüne borç. Geçinemiyor, geçim yok. Emekli, emeklilerin tadı, tuzu yok. Ben alıyorum 20 bin para. 30 bin kira veriyoruz. Mutfak haricinde, doğal gaz haricinde, elektrik parası haricinde biz nereden getireceğiz? Hiç tadı yok. Mağduruz. Lütfen bunu bir düzeltin" dedi.

"4 KIZIM VAR? NASIL OKUTAYIM?"

Bir başka emekli vatandaş da "Emeklilerin durumu berbat oldu. Çok iyi değil. Bize az maaş veriyorlar, yetmiyor. Yavaş yavaş idare ediyoruz. Benim 4 tane kızım var. Nasıl okutayım? Borçla idare ederek gönderiyorum. Borçla gidiyoruz. Borç da alıyoruz artık. İdare ediyoruz. Zaten her gün de zam geliyor" diye konuştu.

"BENİM İÇİN GEÇİM ZOR"

Emekli olmadığını belirten bir vatandaş ise "Miletin hali böyle. İnşallah düzelir. Emekli değilim, hiçbir şey de değilim. Benim, benim emeğim elimdir. Çalışsam emeğim var. Çalışmazsam hiçbir şey yok. Benim için geçim zor. Çünkü ne emeklim var ne elimde bir şey var. Bir şey yapamam. Yaşlıyım. Gençler yok. Kimse yok. Gençler de yapmıyor. Zaten genç kalmamış köylerde. Kimse, ekin yapmıyor. Kimse bahçeye bakmıyor. Bakan da borcun altında kalıyor. Tarım, hayvancılığı da kalmadı" dedi.

"BEN DE AK PARTİLİYİM. FAKAT GEÇİNEMİYORUM"

AK Parti Çatak İlçe Başkan Yardımcısı Mahir Hayta ise "Geçinemiyorum. Gerçekten idaremiz yoktur. Bizim ailede, bizim akrabamızda hepsi AK Parti'ye oy verdi. Bize bakmıyor. Vatandaşa kimse bakmıyor. Emekli olanın hiçbir şey yoktur. Ben emekliyim. Ben kira, su, elektrik parası veriyorum. 22 bin lira alıyorum. Biz ne yapacağız? Biz ne yiyeceğiz? Ne yapacağız? Nasıl gezeceğiz? Nasıl oturacağız? Hiçbir yerde oturmuyorum. Cebimizde para yok. Tarım hayvancılık yok. Mazot pahalanmış. Millet hayvanlarını satıyor. Kimse tarla almıyor. Bir saat traktör çalışıyor 2 bin 500 bin. Nasıl bir tarla alacağım, ekin yapacağım, bilmem yonca yapacağım. Ne yapacağım? Devlet vatandaşa bakmıyor. Emekli 20 bin TL ile nasıl geçinecek? 20 bine ne yapacağım? 5 bin kira parası veriyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA