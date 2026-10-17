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Van'ın Çatak ilçesinde Kanispi Şelalesi, son yağışlarla yeniden akmaya başladı

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Van'ın Çatak ilçesinde Kanispi Şelalesi, son yağışlarla yeniden akmaya başladı
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Van'ın Çatak ilçesinde yaz aylarında kuruyan Kanispi Şelalesi, son bir haftadır etkili olan yağışların ardından yeniden akmaya başladı. Cumhurbaşkanı kararıyla Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen 100 metre yüksekliğindeki şelaleyi görmek isteyenler gelip anları görüntüledi.

Van'ın Çatak ilçesinde yaz aylarında kuruyan Kanispi Şelalesi, son bir haftadır etkili olan yağışların ardından yeniden gürül gürül akmaya başladı.

Cumhurbaşkanı kararıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen ve bölgenin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Kanispi (Beyazsu) Şelalesi, son günlerde etkili olan yağışlarla yeniden hayat buldu. Her yıl ilkbahar aylarında akmaya başlayan ve yaz aylarında kuruyan şelale, bu kez sonbahar yağışlarıyla yeniden canlandı. Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki sarp kayalıkların arasından çıkarak beyaz köpükler halinde aşağıya süzülen su, doğayla bütünleşerek görsel şölen oluşturuyor.

Çatak ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan şelalenin yeniden akmaya başladığını duyan vatandaşlar, bölgeye gelerek bu anları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi. Sonbaharın renkleriyle bütünleşen şelale, ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında akan Kanispi Şelalesi'nin ekim ayında yeniden canlanması, bölgeyi ziyaret eden doğaseverler için farklı bir güzellik oluşturdu. Ferhat Keve isimli vatandaş, "Kanispi Şelalesi bu hafta yağan yoğun yağmurdan ötürü tekrar akmaya başladı. Normalde çok nadir görebileceğimiz bir olay, çünkü şelalemiz 15 Nisan'da akmaya başlar ve ağustos sonlarında kurur. Bu sene yoğun yağmurların ardından tekrar şelalemizi akarken gördük ve çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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