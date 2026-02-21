Haberler

Çatak'ta 2 katlı evin toprak damı çöktü

Çatak'ta 2 katlı evin toprak damı çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Çatak ilçesinde İsa Karan ve Musa Karan'a ait 2 katlı evin toprak damı çöktü. Olay anında evde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. İtfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Van'ın Çatak ilçesinde 2 katlı evin toprak damı çöktü. Olay anında evde kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 14.30 sularında Alacayar Mahallesi'nde İsa Karan ve Musa Karan'a ait 2 katlı evin damı çöktü.

Çökme sonrası çevrede kısa süreli panik yaşanırken, durumun bildirilmesi üzerine Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Tedbir amaçlı olarak her iki katta yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, ev ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Olay sırasında 6 kişilik ailenin ev dışında bulunması sayesinde herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
Hull City'nin çöküşü sürüyor

Acun'a kötü haberler üst üste
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı

Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz

ABD'nin tehdit ettiği ülkenin cumhurbaşkanı meydan okudu
Ünlü rapçi Blok3, düğün konseri için gelen astronomik teklifi geri çevirdi

"Kaç para olduğunu söylesem inanmazlar"