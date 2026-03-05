Haberler

Çatak'ta öğrencilerle iftar programı düzenlendi

Çatak'ta öğrencilerle iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Çatak ilçesinde Muhammed Sait Aydın Kız Pansiyonunda düzenlenen iftar programında, ilçe protokolü öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Kadir Kılıç, öğrencilerin eğitim hayatı ve hedefleri hakkında sohbet etti.

Van'ın Çatak ilçesinde bulunan Muhammed Sait Aydın Kız Pansiyonunda öğrencilerle birlikte iftar programı düzenlendi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen programa ilçe protokolü de katılarak öğrencilerle iftarlarını açtı. Öğrencilerle aynı sofrada buluşan Kaymakam Kadir Kılıç, öğrencilerle yakından ilgilenerek onların eğitim hayatı ve hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda öğrenciler, kendileriyle bir araya gelen kaymakamı ve beraberindekilere teşekkür etti.

Programa Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Yılmaz Güngör, SYDV Müdürü Aydın Babur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan ve öğretmenler katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi

Ünlü sanatçının torunu düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi
İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar

İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
Hamaney'in cenaze töreni neden ertelendi? Tahran yönetiminin 2 gerekçesi var

İran'dan şaşırtan Hamaney kararı! Arkasında 2 neden var
Savaş sürerken Çin'de dikkat çeken görüntü! Bir anda harekete geçtiler

Savaş sürerken Çin'de dikkat çeken görüntü! Bir anda harekete geçtiler
Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi

Ünlü sanatçının torunu düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü

İran, ölen ABD askerlerinin sayısını bu sözlerle duyurdu
Kıbrıs'taki üsse saldırı gizemi! İngiltere: İran'dan atılmadı

AB toprağını vuran dronla ilgili şok gerçek: İran'dan atılmadı