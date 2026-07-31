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Çatak Kaymakamı Sarı'dan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

Çatak Kaymakamı Sarı'dan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret
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Van'ın Çatak Kaymakamı Abdullah Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek ilçedeki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Van'ın Çatak Kaymakamı Abdullah Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek ilçedeki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleşen ziyarette Kaymakam Sarı'yı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan ile şube müdürleri Abdulbaki Karabulak ve Metin Şahin karşıladı.

Müdür İnan, ziyarette Kaymakam Sarı'ya ilçede yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, devam eden projeler, okul yatırımları ve yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra birimleri ziyaret eden Sarı, personelle bir süre sohbet etti.

Eğitimin, toplumun geleceğinin şekillenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Sarı, eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasında kurumlar arası işbirliğinin önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA
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