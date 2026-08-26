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Kaymakam Atam'dan köy yollarında inceleme

Kaymakam Atam'dan köy yollarında inceleme
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Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Çatak ve Hocalar köylerinde süren parke taşı çalışmalarını yerinde denetledi. İlçe Özel İdare Müdürü ve İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte yapılan incelemede, ulaşım altyapısını güçlendirme ve vatandaşlara güvenli yollar sunma hedefiyle çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Kaymakam Atam, emeği geçenlere teşekkür ederek çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Çatak ve Hocalar köylerinde devam eden parke taşı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemeye İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş ile İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Çümen ve İsmail Demir de katıldı. Köylerin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollara kavuşmasını sağlamak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Kaymakam Atam, emeği geçenlere teşekkür ederek çalışmaların köylere hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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