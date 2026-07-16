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Türkiye Rafting Şampiyonası, Van'da başladı

Türkiye Rafting Şampiyonası, Van'da başladı
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Türkiye Rafting Şampiyonası 3. ayak yarışları Van'ın Çatak ilçesinde başladı. 9 ilden 36 takım ve 180 sporcu, Botan Çayı'ndaki zorlu parkurda kıyasıya mücadele ediyor.

TÜRKİYE Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları Van'ın Çatak ilçesinde başladı. Türkiye'nin 9 ilinden gelen 36 takım ve 180 sporcu, Botan Çayı'nın 300 metrelik zorlu parkurunda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Çatak Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kano Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen organizasyonda; U19, U23 erkek, büyük erkek, büyük kadın, yıldız kadın, U23 karma, büyük karma ve yıldız karma kategorilerinde yarışlar yapılıyor. 9 ilden 180 sporcu 3 gün sürecek şampiyonanın ilk gününde akıntılı parkurda performanslarını sergiledi. Yarışları Türkiye Kano Federasyonu Koordinatörü Gürkan Köse, hakemler, antrenörler ve sporseverler takip etti.

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Organizasyonun başarıyla devam ettiğini belirten Türkiye Kano Federasyonu Koordinatörü Gürkan Köse, "Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3'üncü ayağını Çatak'ta gerçekleştiriyoruz. Yarışlara 36 takım ve 180 sporcu katılıyor. Hakemler ve antrenörlerle birlikte yaklaşık 250 kişilik bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Şampiyonamız üç gün sürecek. İlk gün yarışlarını tamamlıyoruz. Botan Çayı, rafting için oldukça uygun ve kaliteli bir parkura sahip. Sporcularımız da burada yarışmaktan büyük memnuniyet duyuyor" dedi.

Şampiyonanın sonunda kategorilerinde dereceye giren takımlar, Türkiye Şampiyonası genel klasmanında puan kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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