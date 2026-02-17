Haberler

Kaçak avcıya 87 bin TL ceza kesildi; araçta 17 ölü kınalı keklik ele geçirildi

VAN'ın Çatak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, 17 kınalı keklik ölü ele geçirildi.

VAN'ın Çatak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, 17 kınalı keklik ölü ele geçirildi. Keklikleri avladığı tespit edilen Z.S.'ye (30) 87 bin 303 TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Konalga Mahallesi'nde devriye görevi yürüttüğü sırada bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; kaçak avlandığı belirlenen ölü 17 kınalı keklik ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Ölü keklikler, Gevaş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer yandan Z.S. hakkında '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında 87 bin 303 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

