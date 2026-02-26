Haberler

Çatak'ta göçük altından kurtarılan 6 yaşındaki Muhammed yaşam savaşını kaybetti

Çatak'ta göçük altından kurtarılan 6 yaşındaki Muhammed yaşam savaşını kaybetti
Güncelleme:
Çatak ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu tandır evinin yıkılması sonucu 6 yaşındaki Muhammed Batur, hastanede yaşamını yitirdi. Göçük altında kalan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında tandır evinin yıkılması sonucu göçük altında kalan 6 yaşındaki Muhammed Batur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 14 Şubat'ta yaşanan toprak kayması sonucu tandır evinde ekmek pişiren 54 yaşındaki Haliya Batur ile 6 yaşındaki torunu Muhammed Batur, yapının çökmesiyle enkaz altında kalmıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Muhammed Batur, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Küçük Muhammed'in cenazesi, Çatak İlçe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
