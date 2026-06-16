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Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Mersin'in Anamur ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Çatak, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'in Anamur ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta Hüseyin Çatak'ın kullandığı motosiklet ile F.D. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çatak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
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