Çatak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yılı kutlandı

Van'ın Çatak ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlen program, Çatak Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Çatak İlçe Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik tarafından çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program kapsamında, ilçede görev yaparken şehit düşen polis memurları Şehit Selami Duğrul, Şehit Vedat Atar ve Şehit Hüsamettin Şahin de anıldı.

Program kapsamında İlçe Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik ve beraberindeki heyet, Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç'ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti. Kaymakam Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türk Polis Teşkilatı'nın yıl dönümünü kutladı; emniyet teşkilatının toplumun huzur ve güvenliği açısından önemli bir görev üstlendiğini ifade etti. Etkinlikler çerçevesinde Çatak Merkez Camii'nde mevlit programı düzenlenirken, program sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi. Ayrıca şehit yakınları da ziyaret edildi.

Kutlama programı, Kaymakam Kadir Kılıç'ın İlçe Emniyet Amirliği ziyaretiyle sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
