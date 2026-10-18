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Sinop Türkeli'de rüzgarla büyüyen yangın tek katlı evi kullanılamaz hale getirdi

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Sinop Türkeli'de rüzgarla büyüyen yangın tek katlı evi kullanılamaz hale getirdi
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Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Çatak köyünde tek katlı bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerin uzun uğraşlarıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken Valilik kent genelinde rüzgarın 90 kilometreye çıkabileceği uyarısı yaptı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Türkeli Çatak köyü Teciroğlu Mahallesi'nde Şerafettin Demirel'e ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Bölgede saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde rüzgarın hızının zaman zaman 90 kilometreye kadar çıkabileceği vurgulanarak, vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA
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